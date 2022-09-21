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Кафанов: при желании у Сафонова есть потенциал стать вторым Акинфеевым

Кафанов: при желании у Сафонова есть потенциал стать вторым Акинфеевым
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал потенциал голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова достичь уровня вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«При желании и стрессоустойчивости — у Сафонова есть потенциал стать вторым Акинфеевым, достичь уровня. Но глобально — такой, как Акинфеев, случается раз в несколько лет», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что 36-летний Акинфеев провёл в составе сборной России 110 матчей, пропустив 95 голов. В составе национальной команды он завоевал бронзовую награду на Евро-2008, а также выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года. Сафонов сыграл за сборную России семь матчей, пропустив шесть голов.

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