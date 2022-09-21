Кутепов рассказал, как дважды мог перейти в «Зенит» из «Спартака»

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, как дважды мог перейти в «Зенит».
«У меня был вариант перейти в «Зенит», были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира ― летом 2018 года. Второй раз: летом 2020, когда только пришёл Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак». В 2020 всё осталось на уровне разговоров», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.
Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».
- 21 сентября 2022
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