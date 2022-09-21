«Придётся взять быка за рога». Кутепов – о словах Черчесова перед Испанией на ЧМ-2018

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, что говорил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем с Испанией на чемпионате мира в 2018 году.



«Уверенность вселял Станислав Саламович. Это был первый человек, кто это делал. Перед Испанией сказал: «Ребят, придётся сегодня взять быка за рога и обломать их». И ты видишь, что он говорит это не просто так, а реально верит», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.



Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».