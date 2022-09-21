Нойер и Горецка заразились коронавирусом и не сыграют за Германию в матчах Лиги наций
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У полузащитника Леона Горецки и голкипера Мануэля Нойера обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
Футболисты сборной Германии прошли тестирование утром в среду, 21 сентября. Положительные результаты тестов были выявлены у двух игроков. Нойер и Горецка изолированы от национальной команды и в ближайшее время покинут отель, в котором располагается сборная Германии. Футболисты, контактировавшие с заражёнными игроками мюнхенской «Баварии», будут ежедневно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, Нойер и Горецка не помогут национальной команде Германии в матчах Лиги наций УЕФА со сборными Венгрии (23 сентября) и Англии (26 сентября).
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