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Нойер и Горецка заразились коронавирусом и не сыграют за Германию в матчах Лиги наций

Нойер и Горецка заразились коронавирусом и не сыграют за Германию в матчах Лиги наций
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У полузащитника Леона Горецки и голкипера Мануэля Нойера обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Футболисты сборной Германии прошли тестирование утром в среду, 21 сентября. Положительные результаты тестов были выявлены у двух игроков. Нойер и Горецка изолированы от национальной команды и в ближайшее время покинут отель, в котором располагается сборная Германии. Футболисты, контактировавшие с заражёнными игроками мюнхенской «Баварии», будут ежедневно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, Нойер и Горецка не помогут национальной команде Германии в матчах Лиги наций УЕФА со сборными Венгрии (23 сентября) и Англии (26 сентября).

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