Юсуф Фофана обозначил задачи сборной Франции в Лиге наций
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Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юсуф Фофана рассказал о задачах национальной команды в Лиге наций.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы одержать две победы в последних двух встречах с Австрией и Данией и избежать вылета в Лигу В. Несмотря на многочисленные травмы, мы должны победить. Если мы здесь, значит, у нас есть качества победителей», – приводит слова Фофаны пресс-служба Федерации футбола Франции.
Напомним, в сентябре сборная Франции, в которую Фофана вызван впервые, проведёт два матча в Лиге наций УЕФА. 22 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Австрии, а 25 сентября французская сборная проведёт встречу с командой Дании.
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