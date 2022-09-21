Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кутепов ― об уходе Бакаева из «Спартака»: если есть качественный игрок, надо его сохранить

Кутепов ― об уходе Бакаева из «Спартака»: если есть качественный игрок, надо его сохранить
Комментарии

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Бака ― очень качественный игрок. Я не знаю, как у него шли переговоры. Видимо, там были несостыковки. Если бы я был менеджером «Спартака», сохранил бы его? Мне это тяжело представить, ха-ха. Но, если ты имеешь качественного игрока, то должен делать свою работу и сохранить его. Но опять же мы не знаем деталей», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».

«В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака» «В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022