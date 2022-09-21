Кутепов ― об уходе Бакаева из «Спартака»: если есть качественный игрок, надо его сохранить

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Бака ― очень качественный игрок. Я не знаю, как у него шли переговоры. Видимо, там были несостыковки. Если бы я был менеджером «Спартака», сохранил бы его? Мне это тяжело представить, ха-ха. Но, если ты имеешь качественного игрока, то должен делать свою работу и сохранить его. Но опять же мы не знаем деталей», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.
Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».
- 21 сентября 2022
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