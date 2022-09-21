Моуринью — о работе главным тренером: появились морщины, но это ничего не изменило во мне

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал 22 года работы в качестве главного тренера, а также победу с римским клубом в Лиге конференций.



«22 года работы главным тренером? Они прошли быстро, но нужно продолжать. Я чувствую себя хорошо, сильным, счастливым, мотивированным. Мне нравится побеждать, я ненавижу проигрывать, ничего не изменилось.



Изменилась причёска, цвет волос морщины тоже появились, но это ничего не изменило во мне как в тренере. Всё будет продолжаться – не 22 года, конечно, но ещё несколько лет.



Победа в Лиге конференций? Это было поистине незабываемо. Когда мы выиграли Лигу чемпионов с «Интером», я не поехал в Милан, потому что хотел перейти в мадридский «Реал», и у меня было ощущение, что если я вернусь [в «Милан»], то больше не уйду.



На этот раз всё было по-другому, я хотел остаться в Риме и продолжить работу в этом клубе. В такие моменты понимаешь, что выигрываешь не ради себя. Люди – это всё, они дают представление, что ты сделал, и ты чувствуешь себя частью по-настоящему особенной семьи», – цитирует Моуринью Maisfutebol.

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