Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» планирует приобрести полузащитника «Фламенго» Гомеса

«Реал» планирует приобрести полузащитника «Фламенго» Гомеса
Комментарии

Мадридский «Реал» намеревается подписать полузащитника бразильского «Фламенго» Жоау Гомеса. Испанский клуб готов выложить за 21-летнего футболиста € 30 млн. Как сообщает ESPN, переход должен состояться в зимнее трансферное окно, однако возможны варианты, согласно которым Гомес пополнит ряды «Реала» только следующим летом.

«Реал» — не единственный клуб, интересующий бразильским игроком. Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнейтед» также рассматривают игрока в качестве усиления полузащиты. Прошлым летом на игрока также претендовал «Милан». Ранее СМИ заявляли, что «Ливерпуль» может предложить «Фламенго» € 34 млн за Жоау.

В 16 матчах в чемпионате Бразилии Жоау Гомес в этом сезоне отметился одной результативной передачей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022