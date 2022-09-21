«Реал» планирует приобрести полузащитника «Фламенго» Гомеса
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Мадридский «Реал» намеревается подписать полузащитника бразильского «Фламенго» Жоау Гомеса. Испанский клуб готов выложить за 21-летнего футболиста € 30 млн. Как сообщает ESPN, переход должен состояться в зимнее трансферное окно, однако возможны варианты, согласно которым Гомес пополнит ряды «Реала» только следующим летом.
«Реал» — не единственный клуб, интересующий бразильским игроком. Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнейтед» также рассматривают игрока в качестве усиления полузащиты. Прошлым летом на игрока также претендовал «Милан». Ранее СМИ заявляли, что «Ливерпуль» может предложить «Фламенго» € 34 млн за Жоау.
В 16 матчах в чемпионате Бразилии Жоау Гомес в этом сезоне отметился одной результативной передачей.
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