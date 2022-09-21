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Молодёжная сборная России разгромила сверстников из Беларуси в товарищеском матче

Молодёжная сборная России разгромила сверстников из Беларуси в товарищеском матче
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Сегодня, 21 сентября, состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными U21 России и Беларуси. Команды играли на стадионе «Городской» в Борисове (Беларусь). Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу гостей.

Гол на 13-й минуте матча открыл нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Ему ассистировал одноклубник Ярослав Гладышев. Во втором тайме хозяева сравняли счёт. Отличился Юлий Кузнецов. Затем голами в составе команды Михаила Галактионова отметились Владислав Шитов и Владислав Яковлев. Никита Ермаков оформил дубль, а Алексей Фирсов в составе белорусской команды отправил мяч в свои ворота.

Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.

Товарищеские матчи U21. Товарищеские матчи U21
21 сентября 2022, среда. 17:00 МСК
Беларусь U21
Окончен
1 : 6
Россия U21
0:1 Тюкавин – 13'   1:1 Кузнецов – 50'   1:2 Шитов – 64'   1:3 Фирсов – 66' (автогол)   1:4 Ермаков – 77'   1:5 Ермаков – 79'   1:6 Яковлев – 82'
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