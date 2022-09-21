Молодёжная сборная России разгромила сверстников из Беларуси в товарищеском матче

Сегодня, 21 сентября, состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными U21 России и Беларуси. Команды играли на стадионе «Городской» в Борисове (Беларусь). Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу гостей.

Гол на 13-й минуте матча открыл нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Ему ассистировал одноклубник Ярослав Гладышев. Во втором тайме хозяева сравняли счёт. Отличился Юлий Кузнецов. Затем голами в составе команды Михаила Галактионова отметились Владислав Шитов и Владислав Яковлев. Никита Ермаков оформил дубль, а Алексей Фирсов в составе белорусской команды отправил мяч в свои ворота.

Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.