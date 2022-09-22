Москва, Петербург, Ташкент и Костанай – в полуфинале футбольного фестиваля «Чемпионата»

Московский «Спартак», воспитанники спортшколы Красносельского района Санкт-Петербурга, ташкентский «Бунёдкор» и «Тобол» из Костоная стали полуфиналистами 4-го детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения, который проходит в эти дни на полях спартаковской академии в Сокольниках.
Третий день соревнований принес спартаковцам победу над ребятами из спортшколы подмосковного Одинцова со счетом 3:0.
Петербуржцы буквально вырвали победу у сборной талантливых футболистов из российских регионов «Толяофутболе»: они дважды вели в счете, позволяли сопернику отыграться, и лишь в концовке забили победный гол – 3:2.
Не испытали проблем во встрече с московским «Ротором» наши гости из Узбекистана, которые на фестивале в прошлом году заняли десятое место, но на этот раз являются претендентами медали: «Бунёдкор» победил со счетом 7:0.
А во встрече казахстанского «Тобола» с «Космосом» из Уфы основное время четвертьфинала закончилось ничьей 1:1. В серии из 17 пенальти «Тобол» оказался чуть-чуть точнее – 5:4.
В четверг «Спартак» поспорит за выход в полуфинал с «Бунёдкором», а «Тобол» – с СШ «Красносельского района.
Решающие поединки пройдут в пятницу.
Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».
Результаты 3-го дня:
- «Мещера» (Нижний Новгород) – «Смена» (Самара) – 1:8 (Зеленов – Садреев-2, Бизяев, Иванов, Д. Малышев, Кашапов, Монахов, Халиуллин).
- ФК «Севастополь» – «Екатеринодар» (Краснодар) – 0:3 (тех. поражение).
- FFC (Москва) – «Спартак КТ» (Симферополь) – 3:0 (Белов-2, Чередниченко).
- СШ «Икар» (Саров) – СШ №3 (Зеленодольск) – 0:7 (Зайцев-3, Шакиров-2, Серяков, Тарасов).
- «Спартак» (Москва) – СШ «Одинцово» – 3:0 (Родионов, Хабаров, Бойко).
- «Тобол» (Костанай) – «Космос» (Уфа) – 1:1 (Тажимурат – Ягудин). Пенальти: 5:4.
- СШ Красносельского р-на (Санкт-Петербург) – «Толяофутболе» – 3:2 (Степанов-2, Жуасбеков — Щербаков, Афанасьев).
- «Ротор» Москва – «Бунёдкор» (Ташкент) – 0:7 (Ахматиллаев-3, Сайилбаев-2, Шарафутдинов, Дуланбаев).
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