Москва, Петербург, Ташкент и Костанай – в полуфинале футбольного фестиваля «Чемпионата»

Московский «Спартак», воспитанники спортшколы Красносельского района Санкт-Петербурга, ташкентский «Бунёдкор» и «Тобол» из Костоная стали полуфиналистами 4-го детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения, который проходит в эти дни на полях спартаковской академии в Сокольниках.

Третий день соревнований принес спартаковцам победу над ребятами из спортшколы подмосковного Одинцова со счетом 3:0.

Петербуржцы буквально вырвали победу у сборной талантливых футболистов из российских регионов «Толяофутболе»: они дважды вели в счете, позволяли сопернику отыграться, и лишь в концовке забили победный гол – 3:2.

Не испытали проблем во встрече с московским «Ротором» наши гости из Узбекистана, которые на фестивале в прошлом году заняли десятое место, но на этот раз являются претендентами медали: «Бунёдкор» победил со счетом 7:0.

А во встрече казахстанского «Тобола» с «Космосом» из Уфы основное время четвертьфинала закончилось ничьей 1:1. В серии из 17 пенальти «Тобол» оказался чуть-чуть точнее – 5:4.

В четверг «Спартак» поспорит за выход в полуфинал с «Бунёдкором», а «Тобол» – с СШ «Красносельского района.

Решающие поединки пройдут в пятницу.

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Результаты 3-го дня: