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Карпин: не будем отталкиваться от того, как играет сборная Киргизии. Сыграем, как хотим мы

Карпин: не будем отталкиваться от того, как играет сборная Киргизии. Сыграем, как хотим мы
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии.

«Не стали грузить футболистов Киргизией. Эту игру мы хотим сыграть так, как мы хотим, и не будем отталкиваться от того, как сборная Киргизии будет играть. Это наше желание и это правильно. Давления на результат нет, поэтому будем смотреть на нашу игру, а не на соперника», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В сентябре сборная России проводит тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи.

Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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