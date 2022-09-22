Валерий Карпин рассказал, нет ли у него опасений продолжать работать в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос об опасениях в связи с дальнейшей работой в национальной команде.



«В Бишкеке не был, во Фрунзе был в советское время. Какие впечатления остались? Мне тогда 19 лет было, какие впечатления. Это было почти тридцать лет назад. Если футболисты захотят, пусть прогуляются по Бишкеку.



Нет ли у меня опасений на фоне последних событий, что надо продолжать работать в сборной? Ничего же не поменялось за последние четыре дня. Да, мы узнали, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024. Но две недели назад всё это и предполагали. Повестки? Ну у меня пока нет опасений», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.