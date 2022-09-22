«Что бы я делал? Больше не было вариантов». Ловрен объяснил решение остаться в «Зените»

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, почему продолжает выступать за клуб Российской Премьер-Лиги.



«Я был долго травмирован. У меня были проблемы с ногой, как и десять лет назад, когда тренером был Славен Билич. Когда эти события начались, я был в Хорватии и провёл там больше месяца. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы находился в России. Я разговаривал с местными людьми, в первые 10 или 15 дней была напряжённая обстановке. Было непонятно, что произойдёт.



Сейчас, конечно, ситуация отличается. Я живу обычной жизнью в России, всё в порядке, я счастлив. Конечно, мне грустно, что мы с «Зенитом» не играем в Лиге чемпионов, но я ничего не могу поделать с этим.



Чувствовал ли вы давление, когда возвращался в Россию? Давили только хорватские медиа. В «Зените» все поддержали, мне сказали: «Что бы ни произошло, мы рядом». Я очень это ценю. Клуб был рядом со мной, хотя даже сборная Хорватии отдалилась от меня настолько, насколько это было возможно.



Да, было нелегко, но я профессионал. Не так легко просто сказать команде «до свидания». Люди не понимают, что я оказался в непростой ситуации. Что я должен был делать? Куда должен был ехать? Нужно было приостановить контракт? И что я бы потом делал? У меня не было бы клуба. Никто не пришёл и не постучался в мою дверь. Никто! Расскажите мне, как я должен был попрощаться со своей работой и остаться ни с чем. У меня больше не было вариантов», – цитирует Ловрена Jutarnji.