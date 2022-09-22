Казахстан обыграл Беларусь в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе С, в рамках которого сборная Казахстана принимала команду из Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Счёт в матче открыли хозяева. На 29-й минуте отличился защитник Михаил Габышев с передачи Рамазана Оразова. В концовке первого тайма, уже в дополнительное время, Павел Савицкий сумел счёт сравнять, гол был засчитан после проверки видеоповторов. На 79-й минуте Бактиёр Зайнутдинов сумел вывести Казахстан вперёд. К его забитому мячу у судей тоже были вопросы, но после дополнительных пересмотров повтора гол был засчитан. Финальный свисток судьи сигнализировал о победе сборной Казахстана со счётом 2:1.