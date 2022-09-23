Комличенко: Киргизия — не гранд. Но сборная России будет играть за свою страну

Нападающий сборной России по футболу и «Ростова» Николай Комличенко высказался о предстоящем матче национальной команды со сборной Киргизии.

«Сборной России нужно опасаться только себя. Мы можем подойти ненастроенными. А вопрос мотивации очень важен. Да, Киргизия — не гранд. Но мы едем играть за свою страну. Это мотивация номер один для всех. Кто вызывается в первый раз, тот хочет показать себя тренеру, чтобы на нём не поставили крест. Что могу сказать про соперника? Мы изучали их, смотрели, как они прессингуют. Обычное впечатление. Не могу оценить уровень команды», — приводит слова Комличенко интернет-портал «Известия».

Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.