Михаил Кержаков рассказал, что мог оказаться в сборной России при Черчесове в 2020 году

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков рассказал, что мог оказаться в национальной команде ещё при бывшем главном тренере Станиславе Черчесове, в 2020 году.



«Сейчас особенный момент. Не могу сказать, что плакал от счастья. Или не спал всю ночь. Я спокойно это воспринял. Не буду говорить, что венец карьеры. Но с учётом, что собирался заканчивать, не думал, что всё так развернётся. Я об этом мечтал. Мечта сбылась.



Мог ли я оказаться в сборной при Черчесове? Перед началом пандемии мне позвонил начальник команды и попросил загранпаспорт. Это было сразу после сборов зимой 2020-го. Но я начал ту часть сезона в запасе. Так что не факт, что меня в итоге вызвали бы», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».