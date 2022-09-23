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М. Кержаков: Дзюба за несколько туров до конца РПЛ сказал, что из «Зенита» поедет в Турцию

М. Кержаков: Дзюба за несколько туров до конца РПЛ сказал, что из «Зенита» поедет в Турцию
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков рассказал, что бывший нападающий клуба из Санкт-Петербурга Артём Дзюба заранее сообщил о своих планах перебраться в Турцию.

«Хотел ли Дзюба сменить обстановку? Это 100%. Но насчёт другой страны, думаю, 50 на 50. Хотя ещё за несколько туров до конца прошлого сезона он мне сказал, что поедет в Турцию. Поэтому для меня этот переход не стал сюрпризом», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб. Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».

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