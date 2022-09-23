Футболисты «Спартака» вернулись к тренировкам

«Спартак» тренируется после нескольких выходных, которые команда получила на время международной паузы, сообщает пресс-служба клуба.
В расположении своих сборных находятся Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев (все — сборная России), Даниил Денисов (молодёжная сборная России), Миха Мевля (Словения) и Шамар Николсон (Ямайка). Кроме того, продолжают восстанавливаться от травм Виктор Мозес и Кристофер Мартинс.
Остальные игроки здоровы и полноценно готовятся к домашнему матчу группового турнира Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» 29 сентября и начнётся в 20:30 мск.
Напомним, 18 сентября «Спартак» в рамках 10-го тура обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Гол забил Александр Соболев. Сейчас «Спартак» располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 19 очков. Идущий на первом месте «Зенит» набрал 26 очков.
- 23 сентября 2022
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