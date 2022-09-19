Гаврилов – о «Спартаке»: догнать «Зенит»? Всё может быть

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу клуба в матче с «Локомотивом».
«Хорошо, что выиграли, но надо подтягиваться. Команда играет очень нестабильно, но впереди много матчей. Догонят ли «Зенит»? Всё может быть. Футбол такая вещь – сегодня всё так, а завтра – так.
Они же в Кубке проиграли «Крыльям Советов». Питерцы ещё потеряют очки», — приводит слова Гаврилова Metaratings.
Напомним, вчера, 18 сентября, «Спартак» в рамках 10 тура обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Гол на свой счёт записал Александр Соболев. На данный момент «Спартак» располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 19 очков. Идущий на первом месте «Зенит» набрал 26 очков. «Локомотив» с девятью очками находится на 12 строчке турнирной таблицы.
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