The Guardian: Джек Грилиш был на вечеринке, на которой Бенжамен Менди изнасиловал девушку

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш находился на вечеринке, на которой защитник горожан Бенжамен Менди, предположительно, изнасиловал двух девушек. Об этом сообщает The Guardian.

По сведениям источника, один из обвинителей сообщил суду, что другая девушка, утверждающая, что её изнасиловал друг Менди Луи Саа Маттури, рассказала, что в ту же ночь занималась сексом с Грилишем. Сейчас Менди и Маттури находятся под судом из-за многочисленных обвинений в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против ряда молодых женщин. Оба отрицают все правонарушения.

Фамилия Грилиша была названа девушкой, которая сегодня, 23 сентября, была допрошена в полиции. Женщина, которой на тот момент было 17 лет, утверждает, что Менди дважды изнасиловал её вечером на вечеринке в его доме в Престбери в августе прошлого года. Она также рассказала, что девушка, предположительно изнасилованная Маттури, сказала ей, что она также занималась сексом с Грилишем.

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