Клаудио Маркизио раскритиковал «Ювентус» за игру со слабыми командами

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио раскритиковал итальянскую команду за матчи с командами ниже классом.
«Как болельщик «Ювентуса» я не понимаю, как вы играете с командами ниже классом. Я надеюсь, что мы все вместе сможем выйти из этого периода, потому что ожидания от такого клуба, как «Ювентус», высоки», — приводит слова Маркизио журналист Николо Скира в «Твиттере».
«Ювентус» в семи матчах чемпионата Италии набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри сыграет дома с «Болоньей».
36-летний Маркизио — воспитанник «Ювентуса». Он находился в структуре туринского клуба с 1993 по 2018 год. Дальше он провёл сезон в «Зените» и завершил карьеру.
Хавбек «Ювентуса» Погба не расписался на футболке «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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