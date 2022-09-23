Клаудио Маркизио раскритиковал «Ювентус» за игру со слабыми командами

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио раскритиковал итальянскую команду за матчи с командами ниже классом.

«Как болельщик «Ювентуса» я не понимаю, как вы играете с командами ниже классом. Я надеюсь, что мы все вместе сможем выйти из этого периода, потому что ожидания от такого клуба, как «Ювентус», высоки», — приводит слова Маркизио журналист Николо Скира в «Твиттере».



«Ювентус» в семи матчах чемпионата Италии набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри сыграет дома с «Болоньей».

36-летний Маркизио — воспитанник «Ювентуса». Он находился в структуре туринского клуба с 1993 по 2018 год. Дальше он провёл сезон в «Зените» и завершил карьеру.

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