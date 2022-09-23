Эстония обыграла Мальту в Лиге наций

Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Эстонией и Мальтой. Команды играли на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт на 45+6-й минуте с пенальти открыли хозяева. Отличился Рауно Саппинен. На 51-й минуте Тедди Теума восстановил равенство на табло, реализовав 11-метровый. На 86-й минуте Хенри Аниер после паса Сергея Зенёва вывел хозяев вперёд.
После пяти туров Эстония занимает первое место в Лиге 2 группе D. Команда набрала девять очков в трёх матчах. Мальта находится на втором месте. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 23 сентября 2022
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