Италия и Англия огласили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 23 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций между Италией и Англией. Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)» в Милане (Италия). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи, Рафаэл Толой, Федерико Димарко, Джованни Ди Лоренцо, Бриан Кристанте, Жоржиньо, Николо Барелла, Джанлука Скамакка, Джакомо Распадори.
Англия: Ник Поуп, Кайл Уолкер, Гарри Магуайр, Эрик Дайер, Рис Джеймс, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
Команды выступают в группе A3. В ней лидирует сборная Венгрии. В четырёх матчах турнира команда Марко Росси набрала семь очков. Немецкая национальная команда занимает второе место в квартете. Команда Ханс-Дитера Флика набрала шесть очков. Ниже располагаются команды Италии (5) и Англии (2) соответственно.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 23 сентября 2022
-
22:55
-
22:46
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:29
-
22:14
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:12
-
19:54
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:38
-
19:30
-
19:19
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:40