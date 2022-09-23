Сборная Англия проиграла Италии и досрочно вылетела из элитного дивизиона Лиги наций

Сегодня, 23 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Лиги А группы 3. Сборная Италии на своём поле принимала Англию. Финальный свисток Хесуса Хиль Мансано зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный гол на 68-й минуте с передачи Леонардо Бонуччи забил Джакомо Распадори.

Гол Распадори. Видеоролик:

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Сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице Группы 3 на второе место. Англия с двумя очками за тур до окончания группового этапа вылетела из Лиги А в Лигу B.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Его ассистенты — Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный судья — Исидро Диас де Мера Эскудерос.