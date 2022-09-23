Сборная Германии уступила Венгрии в Лиге наций

Сегодня, 23 сентября, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА группы 3 Лиги А. Сборная Германии на своём поле играла со сборной Венгрии. Финальный свисток Славко Винчича зафиксировал победу гостей с минимальным счётом — 1:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте: Адам Салаи отличился после передачи Доминика Собослаи.

Гол Салаи. Видеоролик:

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Сборная Венгрии с 10 очками продолжает быть первой в турнирной таблице группы 3. Германия после своего поражения и победы Италии с шестью очками идёт третьей. У сборной Англии два очка.