Сборная Германии уступила Венгрии в Лиге наций
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Сегодня, 23 сентября, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА группы 3 Лиги А. Сборная Германии на своём поле играла со сборной Венгрии. Финальный свисток Славко Винчича зафиксировал победу гостей с минимальным счётом — 1:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте: Адам Салаи отличился после передачи Доминика Собослаи.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Сборная Венгрии с 10 очками продолжает быть первой в турнирной таблице группы 3. Германия после своего поражения и победы Италии с шестью очками идёт третьей. У сборной Англии два очка.
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