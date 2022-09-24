Агент игрока «Краснодара» Алонсо: по состоянию на сегодня Хуниор зимой вернётся в Россию
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Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, заявил, что его клиент намерен вернуться в РПЛ.
«По состоянию на сегодня Хуниор вернётся в Россию зимой», — приводит слова Серрати «РБ Спорт».
Напомним, Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе этого года, перейдя из «Атлетико Минейро» за € 8 млн. Уже в начале марта он вернулся обратно в свой предыдущий клуб на правах аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».
После десяти туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от лидера, «Зенита», шесть очков.
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