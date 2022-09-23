«Именно с ним Галицкий понял путь «Краснодара». Кто стал новым тренером «Ахмата»

В РПЛ новое тренерское назначение – «Ахмат» определился со сменщиком Андрея Талалаева. Команду из Грозного возглавил 63-летний Сергей Ташуев. Контракт с ним подписан до конца нынешнего сезона, то есть до лета 2023 года.

Кажется, российские болельщики больше знают Ташуева как эксперта, выступающего с яркими комментариями в СМИ. Например, перед отставкой Мурада Мусаева из «Краснодара» он прямо и жёстко говорил о своём коллеге: «Мусаев на сто процентов исчерпал себя в этом клубе. Это моё мнение… Видны методические ошибки. Однозначно слабое управление командой… Если бы парень был взрослым, то он бы сам ушёл. Но он молодой, а в клубе ему комфортно, поэтому сам он не уйдёт. Что касается Галицкого, пора браться за Уильяма нашего Шекспира. Хватит уже, пора резать по живому».

Мощно высказывался Ташуев и про Артёма Дзюбу в прошлом году: «То, что его критикуют сейчас, это неотъемлемая часть профессии. Он же был в своё время доволен тем, что его восхваляли, правильно? А сегодня он должен проявлять выдержку. Будь добр, терпи критику, ты получаешь за это большие деньги, дорогой мой… Так бывает у всех футболистов и тренеров. Вчера тебя поднимали до небес, а завтра ты можешь упасть на самое дно. Болельщики имеют полное право тебя критиковать – как и журналисты, для которых это работа».

В общем, Ташуев – человек прямой и тем самым больше располагает к себе, нежели тренер, отвечающий на вопросы общими «пустыми» словами или говорящий не то, что думает, а то, что должно понравиться публике. Закрытость, надменность, фальш: всё это не идёт на пользу тренерскому имиджу.

Сам Ташуев тренирует уже 30 лет, однако в РПЛ работал мало. Первый шанс он получил в сезоне-2011/2012, когда по ходу сезона принял нальчикский «Спартак». После 13 туров команда занимала последнее место, имея лишь одну победу и девять набранных очков. Ташуев возглавлял «Спартак» с июня 2011-го по апрель 2012-го. Под его руководством нальчане одержали пять побед в 25 матчах, в какой-то момент чуть-чуть поднялись со дна таблицы, но после серии из шести поражений тренер вынужден был уйти.

Через три с половиной года Ташуев вернулся в РПЛ, приняв по ходу сезона «Кубань». После восьми туров краснодарская команда не имела ни одной победы и набрала лишь четыре очка – как и в случае с Нальчиком, тренер взялся за слабейшую команду лиги. Начал Ташуев феноменально: с крупной победы над московским «Спартаком» (3:0). Но и в Краснодаре не доработал до конца чемпионата, уйдя из клуба после 25-го тура. «Кубань» при Ташуеве одержала три победы в 17 матчах, включая ещё одну сумасшедшую – 6:2 над «Локомотивом»! В остальном — семь ничьих и семь поражений. Любопытно, что на момент отставки краснодарцы находились на 14-м месте — вне зоны вылета. Но в итоге страдавшая из-за финансовых проблем «Кубань» покинула элиту после неудачи в стыках.

Были у Ташуева и запоминающиеся победы в Кубке России. В октябре 2015-го его «Кубань» переиграла в 1/8 финала «Спартак» Дмитрия Аленичева со счётом 1:0. Потом не повезло со жребием, и в четвертьфинале краснодарцы уступили «Зениту» (0:1) в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне с «Чайкой» из второго дивизиона Ташуев побеждал в Кубке России «Торпедо» (1:0) и «Ростов» (1:0).

Ещё Ташуев тренировал в высших дивизионах за рубежом. В сезоне-2013/2014 донецкий «Металлург» занял под его руководством шестое место в чемпионате Украины, а в сезоне-2018 «Шахтёр» из Солигорска стал вторым в чемпионате Беларуси и выиграл Кубок страны. Российский специалист остался в Беларуси ещё на год, но за три тура до конца сезона-2019 ушёл из «Шахтёра» – команда финишировала третьей.

В апреле 2022-го Ташуев вернулся в «Шахтёр» и работал с ним до назначения в «Ахмат». Сейчас клуб из Солигорска борется за чемпионство, отставая на очко от лидера. Тем не менее тренер принял решение о возвращении в Россию – хочет использовать третий шанс в РПЛ. Летом этого года в квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» Ташуева уступил «Марибору» (0:0 в гостях и 0:2 дома) и румынскому «ЧФР Клуж» в квалификации Лиги конференций (0:1 в гостях и 0:0 дома). Однако были у российского тренера и победы в еврокубках. С тем же «Шахтёром» в квалификации Лиги Европы он проходил валлийский «Коннас Куэй», мальтийский «Хибернианс» и датский «Эсбьерг».

Ташуев не единожды признавался в любви к атакующему футболу. Более того, тренер оказал влияние на формирование философии сегодняшнего «Краснодара» – в клубе Сергея Галицкого он работал в 2009-2010 годах. Экс-игрок «быков», а ныне тренер Евгений Калешин вспоминал, как Ташуев менял взгляды Галицкого на стиль игры.

Евгений Калешин экс-игрок «Краснодара» «В 2009-м «Краснодар» с середины сезона стоял на вылет из ФНЛ – стали играть от обороны, было много длинных передач. Тогда не было никакого ДНК клуба – просто нужны были очки. Если сейчас у Галицкого спросить, в какой футбол должен играть «Краснодар», он даст точнейший ответ. 10 лет назад мы просто играли. Идеологический тренер появился только в 2010-м – думаю, именно с Ташуевым Галицкий понял путь, по которому нужно идти».

Кстати, Ташуев уже трудился в «Ахмате» с июля 2005-го по май 2006-го. Был ассистентом Александра Тарханова и Ваита Талгаева. В ноябре 2017-го он мог и сам возглавить южан, но тогда не сложилось. Только через пять лет в Грозном вернулись к кандидатуре Ташуева. Тренер наконец-то получает не аутсайдера, а неплохо подготовленную Талалаевым команду – середняка РПЛ. За играми «Ахмата» точно будет интересно следить.

В материале использованы цитаты из интервью для «Р-Спорт», «Спорт уик-энд» и Sports.ru.