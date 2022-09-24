Маляров рассказал, как в «Спартаке» Карпин давал установки болбоям

Бывший полузащитник «Ростова» Кирилл Маляров, выступающий за калининградскую «Балтику», рассказал, как в «Спартаке» Валерий Карпин давал установки мальчикам, которые подают мячи.



«Спартак» играл то ли с «Кубанью», то ли ещё с кем-то. Я подавал мячи и в эпизоде быстро отдал мяч соперникам. Мяч быстро ввёл, тут же аут, подача и гол. А тогда «Спартак» тренировал Валерий Карпин. И после этого пропущенного гола он давал установку, чтобы мы медленнее давали мяч сопернику, а своим – наоборот, быстрее. Он меня тренировал в «Ростове», я Карпину эту историю так и не рассказал. Помнишь историю с Жозе Моуринью и болбоем, благодаря которому «Тоттенхэм» смог забить? Это важный аспект домашних матчей, чтобы ребята помогали своей команде», — цитирует Малярова Metaratings.

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