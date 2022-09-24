Маляров рассказал, как в «Спартаке» Карпин давал установки болбоям

Бывший полузащитник «Ростова» Кирилл Маляров, выступающий за калининградскую «Балтику», рассказал, как в «Спартаке» Валерий Карпин давал установки мальчикам, которые подают мячи.
«Спартак» играл то ли с «Кубанью», то ли ещё с кем-то. Я подавал мячи и в эпизоде быстро отдал мяч соперникам. Мяч быстро ввёл, тут же аут, подача и гол. А тогда «Спартак» тренировал Валерий Карпин. И после этого пропущенного гола он давал установку, чтобы мы медленнее давали мяч сопернику, а своим – наоборот, быстрее. Он меня тренировал в «Ростове», я Карпину эту историю так и не рассказал. Помнишь историю с Жозе Моуринью и болбоем, благодаря которому «Тоттенхэм» смог забить? Это важный аспект домашних матчей, чтобы ребята помогали своей команде», — цитирует Малярова Metaratings.
- 24 сентября 2022
-
11:10
-
11:03
-
10:54
-
10:46
-
10:38
-
10:26
-
10:18
-
10:18
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:34
-
09:29
-
08:47
-
08:02
-
07:36
-
06:41
-
06:20
-
06:07
-
06:03
-
05:55
-
05:37
-
05:35
-
05:18
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:14
-
01:43
-
01:15
-
00:57
-
00:48
-
00:48
-
00:24
-
00:23