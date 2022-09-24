Видеообзор разгромной победы сборной Болгарии в матче Лиги наций с Гибралтаром

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА встречались команды группы 4 Лиги С. Сборная Болгарии принимала национальную команду Гибралтара. Игра прошла на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Голами в составе сборной Болгарии отметились футболисты Валентин Антов, Кирилл Десподов, Радослав Кирилов, Илиян Стефанов и Марин Петков. Единственный гол за Гибралтар забил защитник Рой Чиполина.

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Сборная Болгарии набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы 4 Лиги С. Гибралтар (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Грузии (13) и Северной Македонии (7).