В РФС высказались о возможной отмене матча сборных России и Боснии и Герцеговины

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался о возможной отмене матча сборных России и Боснии и Герцеговины.



«Что касается матча с Боснией, будем исходить из того, что планируем сбор в ноябре. Мы будем загружать сборную, но хотелось бы нагрузить её двумя товарищескими матчами. Понятно, что та же Босния находится под давлением. Понимаем, что окончательное решение будет примерно 10-го числа. При этом надеемся, что коллеги останутся вне политики, не поддадутся на провокации и матч состоится», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее было объявлено, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. После этого ведущие футболисты боснийской сборной, в частности, Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против его проведения. Аналогичное мнение в боснийских СМИ практически ежедневно высказывают бывшие и действующие тренеры, а также другие футбольные лица.