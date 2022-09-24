В РФС выразили надежду, что матч сборных России и Ирана состоится
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Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал об организации товарищеского матча сборной России и команды Ирана. Функционер заявил, что в настоящее время команды ведут переговоры.
«В ситуации с Ираном чуть больше предпосылок. Есть официальная переписка, поэтому надеемся, что игра состоится. Там пока больше конкретики, чем в случае с Боснией», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Митрофанов прокомментировал возможную отмену матча сборных России и Боснии и Герцеговины. Он признал, что боснийская сторона может отменить матч.
Сегодня, 24 сентября, сборная России проводит товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча проходит в Бишкеке (Киргизия).
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