В РФС выразили надежду, что матч сборных России и Ирана состоится

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал об организации товарищеского матча сборной России и команды Ирана. Функционер заявил, что в настоящее время команды ведут переговоры.



«В ситуации с Ираном чуть больше предпосылок. Есть официальная переписка, поэтому надеемся, что игра состоится. Там пока больше конкретики, чем в случае с Боснией», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее Митрофанов прокомментировал возможную отмену матча сборных России и Боснии и Герцеговины. Он признал, что боснийская сторона может отменить матч.

Сегодня, 24 сентября, сборная России проводит товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча проходит в Бишкеке (Киргизия).