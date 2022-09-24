Это’О заявил, что целью сборной Камеруна является выход в финал ЧМ-2022
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Бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О оценил перспективы сборной Камеруна на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Он заявил, что команда нацеливается на финал турнира.
«Наша цель — покинуть чемпионат мира 18 декабря. Мы от неё отказываться не будем», — сказал Это’О, занимающий пост президента Федерации футбола Камеруна, в интервью CRTV.
18 декабря на чемпионате мира пройдёт финальный поединок.
Чемпионат мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря. Камерунцы сыграют с командами Швейцарии, Сербии и Бразилии. В следующую стадию выйдут две лучшие сборные из квартета.
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