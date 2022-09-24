«Барселона» работает над восстановлением отношений с Месси, он может стать послом клуба

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», в составе которой провёл всю игровую карьеру до перехода в парижский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, сейчас руководство «Барселоны», в том числе и президент Жоан Лапорта, работает над вопросом восстановления отношений с 35-летним Месси после разногласий в 2021 году, когда контракт с Лионелем не был продлён из-за финансовых проблем в клубе.

Сообщается, что новые взаимоотношения не обязательно означают его возвращение в «Барселону» в качестве игрока. В качестве дани уважения его карьере ему могут предложить стать мировым послом клуба либо могут подписать его на игровую роль летом 2023-го, когда контракт Месси с «ПСЖ» подойдёт к концу. Однако для этого нужно убедить форварда вернуться и просчитать, насколько такой переход будет оправданным.

Для этого в «Барселоне» должно быть достаточно денег для выплаты его зарплаты. Нужно проанализировать, как переход Месси впишется на тактическом уровне, учесть стоимость перехода, полезность на уровне маркетинга и мерчендайзинга. Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави был бы рад такому переходу, но он должен найти для Месси место в своей команде, которая сейчас находится в стадии формирования.

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