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Дмитрий Баринов: Киргизия играет, а не просто бьёт вперёд. Но в Бишкеке очень плохое поле

Дмитрий Баринов: Киргизия играет, а не просто бьёт вперёд. Но в Бишкеке очень плохое поле
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов подвёл итоги товарищеского матча с Киргизией (2:1).

«Всё супер. Кто бы что ни говорил, Киргизия всё-таки неплохая. Команда играет, а не просто бьёт вперёд. Но в Бишкеке очень плохое поле, тяжело контролировать мяч», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Товарищеская игра сборных Киргизии и России состоялась 24 сентября в Бишкеке. Подопечные Валерия Карпина победили со счётом 2:1. Первый гол в матче был забит на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу россиянам принёс Даниил Уткин.

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