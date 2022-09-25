Дмитрий Баринов: Киргизия играет, а не просто бьёт вперёд. Но в Бишкеке очень плохое поле

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов подвёл итоги товарищеского матча с Киргизией (2:1).



«Всё супер. Кто бы что ни говорил, Киргизия всё-таки неплохая. Команда играет, а не просто бьёт вперёд. Но в Бишкеке очень плохое поле, тяжело контролировать мяч», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Товарищеская игра сборных Киргизии и России состоялась 24 сентября в Бишкеке. Подопечные Валерия Карпина победили со счётом 2:1. Первый гол в матче был забит на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу россиянам принёс Даниил Уткин.