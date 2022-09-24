«Было бы 6:0, говорили бы: «Кого обыграли?» Карпин и игроки — после победы сборной России

Сборная России вернулась с победой. В товарищеском матче, который стал для наших футболистов первым с ноября прошлого года, команда Валерия Карпина не без труда одолела Киргизию. А после матча главный тренер и некоторые из игроков ответили на вопросы журналистов.
Карпин ответил критикам и отказался обсуждать возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола
Главный тренер сборной выступил на пресс-конференции. Ниже — его слова.
Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О сборной Киргизии
— Мне за своей сборной следить. Но Киргизия понравилась. Играют быстро вперёд.
Будет ли разбор матча? Дополнительную встречу для этого не планируем. На следующем сборе разберём.
О настрое и составе
— Критического настроения нет. Многие вещи не получались. Как и говорил до игры, важно было посмотреть игроков на этом уровне. Так что был смотр. Много новичков: кто-то лучше, кто-то хуже. Этим просмотром доволен. По игре есть недочёты. Это понятно.
О критике сборной
— Критики? Они были, есть и будут. Отыграли бы 6:0? Говорили бы: «Кого вы обыграли?» С Кипром то же самое было. Наша задача была просмотреть, выиграть. Вспомнить, что такое матчи сборной. По фамилиям никого выделять не буду.
О Сафонове, который единственный отыграл весь матч
— Почему Сафонова не заменили? Это решение Виталия Витальевича (Кафанова, тренера вратарей. — Прим. «Чемпионата»). Все вопросы к нему.
О будущих матчах сборной
— Мы с Киргизией ещё три дня назад не понимали, будет матч или нет. Будущие матчи? Скажут — сыграем. Не скажут — не будем играть.
О возможном переходе в АФК
— Никак на него не смотрю. Предпочитаю не забивать голову вещами, которые лично от меня не зависят. На данный момент ничего не понятно.
Соболев кайфанул от игры за сборную и оценил важность победы
Нападающий отыграл целиком первый тайм и был заменён в перерыве. На счету Соболева гол с пенальти. Вот что он сказал.
Александр Соболев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О матче с Киргизией
— Супер, всё понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой. Газон не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции.
О важности победы
— Результат сегодня не был важен. Просто собрались, сыграли — праздник. На результат сегодня вообще не смотрели.
Об эмоциях от игры за сборную
— Самые лучшие эмоции от игры за сборную. Это классно, потому что ты представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной — по мне, так это кайф.
Комличенко пошутил о связке с Уткиным и победе
Николай заменил Соболева в перерыве, а во втором тайме у него был голевой момент, который он не реализовал. Зато отметился ассистом на партнёра по «Ростову» Даниила Уткина, который и забил победный гол. Слово Комличенко.
Николай Комличенко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Об атмосфере на стадионе в Бишкеке и результате
— Атмосфера была классная, в Бишкеке хорошо встретили. Спасибо всем местным болельщикам.
Можно ли было назвать ничью провалом? Не знаю. Как говорится, если бы у бабушки был (смеётся)…
Об игре сборной России и своих эмоциях
— По поводу игры: хотелось показать лучший и красивый футбол, намного результативнее. Знаю, что мы можем, но, к сожалению, по некоторым причинам не получилось. Хорошо, что выиграли. Думаю, всем есть над чем работать.
Доволен ли я? Если бы забил, было бы лучше.
О связке с Уткиным
— Получается, связка с Уткиным опять работает. Теперь и на международном уровне ей никто не может ничего противопоставить (смеётся).
О качестве поля
— Поле правда не лучшего качества, но соперник играл на том же поле. Это не может быть оправданием сегодня.
О критике
— Что бы сказал критикам? Хотелось показать более результативную игру. Понимаю всех болельщиков. Будем работать.
- 24 сентября 2022
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