Вместе с тренером после матча в Киргизии выступили Соболев и Комличенко.

«Было бы 6:0, говорили бы: «Кого обыграли?» Карпин и игроки — после победы сборной России

Сборная России вернулась с победой. В товарищеском матче, который стал для наших футболистов первым с ноября прошлого года, команда Валерия Карпина не без труда одолела Киргизию. А после матча главный тренер и некоторые из игроков ответили на вопросы журналистов.

Карпин ответил критикам и отказался обсуждать возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола

Главный тренер сборной выступил на пресс-конференции. Ниже — его слова.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О сборной Киргизии

— Мне за своей сборной следить. Но Киргизия понравилась. Играют быстро вперёд.

Будет ли разбор матча? Дополнительную встречу для этого не планируем. На следующем сборе разберём.

О настрое и составе

— Критического настроения нет. Многие вещи не получались. Как и говорил до игры, важно было посмотреть игроков на этом уровне. Так что был смотр. Много новичков: кто-то лучше, кто-то хуже. Этим просмотром доволен. По игре есть недочёты. Это понятно.

О критике сборной

— Критики? Они были, есть и будут. Отыграли бы 6:0? Говорили бы: «Кого вы обыграли?» С Кипром то же самое было. Наша задача была просмотреть, выиграть. Вспомнить, что такое матчи сборной. По фамилиям никого выделять не буду.

О Сафонове, который единственный отыграл весь матч

— Почему Сафонова не заменили? Это решение Виталия Витальевича (Кафанова, тренера вратарей. — Прим. «Чемпионата»). Все вопросы к нему.

О будущих матчах сборной

— Мы с Киргизией ещё три дня назад не понимали, будет матч или нет. Будущие матчи? Скажут — сыграем. Не скажут — не будем играть.

О возможном переходе в АФК

— Никак на него не смотрю. Предпочитаю не забивать голову вещами, которые лично от меня не зависят. На данный момент ничего не понятно.

Соболев кайфанул от игры за сборную и оценил важность победы

Нападающий отыграл целиком первый тайм и был заменён в перерыве. На счету Соболева гол с пенальти. Вот что он сказал.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О матче с Киргизией

— Супер, всё понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой. Газон не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции.

О важности победы

— Результат сегодня не был важен. Просто собрались, сыграли — праздник. На результат сегодня вообще не смотрели.



Об эмоциях от игры за сборную

— Самые лучшие эмоции от игры за сборную. Это классно, потому что ты представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной — по мне, так это кайф.

Комличенко пошутил о связке с Уткиным и победе

Николай заменил Соболева в перерыве, а во втором тайме у него был голевой момент, который он не реализовал. Зато отметился ассистом на партнёра по «Ростову» Даниила Уткина, который и забил победный гол. Слово Комличенко.

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об атмосфере на стадионе в Бишкеке и результате

— Атмосфера была классная, в Бишкеке хорошо встретили. Спасибо всем местным болельщикам.



Можно ли было назвать ничью провалом? Не знаю. Как говорится, если бы у бабушки был (смеётся)…



Об игре сборной России и своих эмоциях

— По поводу игры: хотелось показать лучший и красивый футбол, намного результативнее. Знаю, что мы можем, но, к сожалению, по некоторым причинам не получилось. Хорошо, что выиграли. Думаю, всем есть над чем работать.



Доволен ли я? Если бы забил, было бы лучше.



О связке с Уткиным

— Получается, связка с Уткиным опять работает. Теперь и на международном уровне ей никто не может ничего противопоставить (смеётся).

О качестве поля

— Поле правда не лучшего качества, но соперник играл на том же поле. Это не может быть оправданием сегодня.



О критике

— Что бы сказал критикам? Хотелось показать более результативную игру. Понимаю всех болельщиков. Будем работать.