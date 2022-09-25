Федун тремя словами отреагировал на игру России с Киргизией

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на товарищескую игру между сборными России и Киргизии, состоявшеюся вчера, 24 сентября.
«Игра России против Киргизии? Там нечего комментировать», — приводит слова Леонида Федуна Спорт-Экспресс.
Напомним, встреча завершилась победой России со счётом 2:1. Это первый матч для сборной с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.
Забитыми мячами во вчерашнем матче у российской сборной отметились Александр Соболев и Даниил Уткин.
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