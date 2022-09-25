Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан сборной Киргизии: сыграла бы эта сборная России достойно на ЧМ? Эта – нет

Капитан сборной Киргизии: сыграла бы эта сборная России достойно на ЧМ? Эта – нет
Комментарии

Защитник красноярского «Енисея» и капитан национальной сборной Киргизии Валерий Кичин поделился коротким комментарием после товарищеского матча со сборной России и ответил на вопрос о том, как соперник в таком составе выступил бы на чемпионате мира.

«Играли бы весь матч в равных составах – не проиграли бы. Сыграла бы эта сборная России достойно на чемпионате мира? Эта – нет», – приводит комментарий и ответ Кичина Sport24.

Товарищеская игра сборных Киргизии и России состоялась 24 сентября в Бишкеке. Подопечные Валерия Карпина победили со счётом 2:1. Первый гол в матче был забит на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу россиянам принёс Даниил Уткин.

Сборная России вернулась и победила! Гол на последних минутах прекрасен Сборная России вернулась и победила! Гол на последних минутах прекрасен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022