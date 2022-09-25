Капитан сборной Киргизии: сыграла бы эта сборная России достойно на ЧМ? Эта – нет

Защитник красноярского «Енисея» и капитан национальной сборной Киргизии Валерий Кичин поделился коротким комментарием после товарищеского матча со сборной России и ответил на вопрос о том, как соперник в таком составе выступил бы на чемпионате мира.
«Играли бы весь матч в равных составах – не проиграли бы. Сыграла бы эта сборная России достойно на чемпионате мира? Эта – нет», – приводит комментарий и ответ Кичина Sport24.
Товарищеская игра сборных Киргизии и России состоялась 24 сентября в Бишкеке. Подопечные Валерия Карпина победили со счётом 2:1. Первый гол в матче был забит на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу россиянам принёс Даниил Уткин.
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