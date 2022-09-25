Видеообзор матча Лиги наций Шотландия — Ирландия

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в рамках которого сборная Шотландии принимала Ирландию. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Примечательно, что шотландцы проигрывали по ходу матча.
Шотландия обыграла сборную Ирландии, проигрывая по ходу встречи:
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Счёт в матче открыли футболисты Ирландии: на 18-й минуте Джон Иган сумел реализовать голевой момент. На 49-й минуте Шотландия сравняла счёт — отличился Джек Хендри. На 82-й минуте Райан Кристи сумел вывести свою команду вперёд, уверенно реализовав 11-метровый удар. Несмотря на все усилия гостей, сравнять счёт они не смогли. После финального свистка арбитра победу праздновали футболисты сборной Шотландии — 2:1.
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