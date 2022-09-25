«Ювентус» нацелился на защитника «ПСЖ»
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Фланговый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 29-летнего испанца заинтересован туринский «Ювентус», информирует Le10Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Согласно сведениям источника, Бернат положительно смотрит на перспективу покинуть «ПСЖ», поскольку он потерял место в стартовом составе парижан.
Помимо Берната, «Ювентус» также рассматривает кандидатуры других фланговых защитников – Серхио Регилона из «Тоттенхэм Хотспур» и Алехандро Гримальдо из «Бенфики».
Напомним, действующий контракт Хуана Берната с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн.
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