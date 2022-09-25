Люксембург минимально обыграл Литву в матче Лиги наций

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором Люксембург на своём стадионе принимал Литву. Встреча проходила на стадионе «Стад де Люксембург». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Только во втором тайме Люксембург смог выйти вперёд, но гол отменили после просмотра видеоповторов системой VAR. И хотя по статистике победы больше хотели футболисты литовской сборной, Люксембург сумел первым открыть счёт в матче — на 89-й минуте гол забил полузащитник Жерсон Родригеш после голевой передачи Леандро Баррейро.
Лига наций. Люксембург — Литва. 1:0, Жерсон Родригеш:
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Хозяева в оставшиеся минуты спокойно доиграли встречу. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе Люксембурга со счётом 1:0.
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