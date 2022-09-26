Челси близок к подписанию 17-летнего полузащитника «Фулхэма» за € 32 млн

Лондонский «Челси» ведёт переговоры о переходе молодого полузащитника «Фулхэма» Люка Харриса, сообщает Mirror.
По сведениям источника, клубы близки к согласованию последних условий трансфера. «Челси» заплатит за этот переход € 27 млн. В договоре также предусмотрены различные бонусы до € 5 млн. Общая сумма перехода может составить порядка € 32 млн.
Отметим, что Люк Харрис выступает за команду «Фулхэма» до 21 года. В Премьер Лиге 2 полузащитник провёл 3 матча, забив четыре гола. Харрис выступает преимущественно на позиции центрального полузащитника.
На его счету также два матча и один гол за сборную Уэльса до 19 лет.
После шести проведённых матчей в нынешнем сезоне АПЛ, «Челси» находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата, имея в своём активе 10 очков. Отставание от лидера, «Арсенала», — 8 очков.
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