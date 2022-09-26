Московский «Спартак» — победитель детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

Воспитанники Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова стали победителями 4-го детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения, который завершился в пятницу на их домашнем стадионе в московских Сокольниках.

Соревнования по традиции были организованы «Чемпионатом» совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

В финале «Спартак», не потерявший на турнире ни одного очка, выиграл у команды спортивной школы Красносельского района Санкт-Петербурга 5:0, ни на секунду не позволив усомниться в исходе матча.

А в матче за бронзовые медали соперничали зарубежные гости соревнований, казахстанский «Тобол» из Костаная и узбекский «Бунёдкор» из Ташкента. «Бунёдкор» мощно провёл групповой этап и четвертьфинал, но в полуфинале крупно уступил спартаковцам, а в игре за третье место также пропустил первым. Но в начале второй половины узбекские футболисты сравняли счёт, а в серии пенальти добились победы.

Награды победителям и призёрам фестиваля вручил футбольный блогер (720 тыс. подписчиков на YouTube), основатель медийной футбольной команды «Гуднесс» Максим Гутник, более известный как ГудМакс.

Специальный приз «Юная надежда» завоевал нападающий уфимского «Космоса» Ратмир Ягудин, один из трёх лучших снайперов турнира, забивший восемь голов. Лучшим вратарём признан голкипер «Бунёдкора» Мукхаммадамин Кахрамонов, лучшим защитником – Сергей Кубанский из костанайского «Тобола», а лучшим полузащитником – Доминик Жуасбеков из СШ Красносельского района. Лучшим бомбардиром турнира стал спартаковец Глеб Романец, а лучшим нападающим – его одноклубник Матвей Родионов, который также отличился восемь раз. А приз лучшему игроку фестиваля также вручили футболисту команды-победителя Никите Бойко.

Напомним, уже сегодня, 26 сентября, на стадионе «Металлург» 4-й детский фестиваль «Чемпионата» продолжится соревнованиями футболистов 2012 года рождения, в которых примут участие 16 команд из 12 российских городов.

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Результаты 5-го дня:

Матч за 15-е место

«Спартак КТ» (Симферополь) – СШ «Икар» (Саров) – 12:0 (Лонской-3, Поляков-3, Минаков-3, Кареев, Кахмахчев, Каталимов).

Матч за 13-е место

«Мещера» (Нижний Новгород) – ФК «Севастополь» – 3:1 (Комков-2, Пичугин – Недобежкин).

Матч за 11-е место

«Смена» (Самара) – СШ №3 (Зеленодольск) – 1:3 (Монахов – Шакиров-2, Бабкин).

Матч за 9-е место

FFC (Москва) – «Екатеринодар» (Краснодар) – 0:0. Пенальти: 5:6.

Матч за 7-е место

«Толяофутболе» – «Ротор» Москва – 6:1 (Фомин-2, Цаплин-2, Рашитов, Васиев – Яковлев).

Матч за 5-е место

«Космос» (Уфа) – СШ «Одинцово» – 1:2 (Ягудин – Идрисов, автогол).

Матч за 3-е место

«Тобол» (Костанай) – «Бунёдкор» (Ташкент) – 1:1 (Адильбек – Каххаров). Пенальти: 2:4.

Финал