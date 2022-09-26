Видеообзор матча Лиги наций Нидерланды — Бельгия

25 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нидерландский защитник Вирджил ван Дейк.
Гол ван Дейка принёс Нидерландам победу над Бельгией. Видеообзор матча:
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Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. По статистике и Бельгия, и Нидерланды были почти равны, нанеся примерно равное количество ударов. Но в итоге удача оказалась на стороне хозяев поля – на 73-й минуте отличился центральный защитник Вирджил ван Дейк, ассистировал ему вингер Коди Гакпо. В оставшееся время матча Нидерланды уверенно довели дело до победы — 1:0.
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