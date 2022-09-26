«Ювентус» не продаст Душана Влаховича клубам АПЛ

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович продолжит выступления за туринскую команду, несмотря на интерес со стороны английских клубов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Душан Влахович в настоящее время не доступен для трансфера. Он был дорогой покупкой для «Ювентуса», и в клубе убеждены, что он станет топ-футболистом, — сказано в сообщении.



22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За новую команду нападающий забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 29 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 10 очков в семи матчах итальянской Серии А и занимает в турнирной таблице восьмое место.

Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик: