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Мадридский «Реал» вернёт Браима Диаса на замену Марко Асенсио

Мадридский «Реал» вернёт Браима Диаса на замену Марко Асенсио
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Полузащитник «Милана» Браим Диас, выступающий за команду на правах аренды из мадридского «Реала», вернётся в испанскую команду. «Сливочные» рассматривают Диаса в качестве замены для Марко Асенсио, чей контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение между 23-летним Диасом и «Миланом» истекает в конце сезона. У итальянской команды есть опция выкупа игрока за € 22 млн, однако «Реал» может перевыкупить контракт футболиста за € 30 млн.

В нынешнем сезоне Диас в семи матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил гол и отдал результативную передачу.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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