«Химки» объявили о назначении Хасана Джиоева на должность начальника команды

«Химки» на своём официальном сайте объявили об изменениях в административном штабе. Так, новым начальником подмосковной команды стал Хасан Джиоев.

«Рады приветствовать в «Химках», желаем успехов и продуктивной работы!» — написала пресс-служба подмосковного клуба.

Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Олимпе-Долгопрудный», владикавказском «Спартаке» и «Алании». С июля 2021 года специалист работал в «Химках-М». Начальником молодёжки красно-чёрных вместо Джиоева назначен Владислав Палагин.

Напомним, около недели назад бывший заместитель министра спорта Московской области Николай Оленев стал генеральным директором «Химок».

«Химки» набрали восемь очков в 10 матчах РПЛ и занимают 13-е место в турнирной таблице.