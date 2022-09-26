«Химки» объявили о назначении Хасана Джиоева на должность начальника команды
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«Химки» на своём официальном сайте объявили об изменениях в административном штабе. Так, новым начальником подмосковной команды стал Хасан Джиоев.
«Рады приветствовать в «Химках», желаем успехов и продуктивной работы!» — написала пресс-служба подмосковного клуба.
Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Олимпе-Долгопрудный», владикавказском «Спартаке» и «Алании». С июля 2021 года специалист работал в «Химках-М». Начальником молодёжки красно-чёрных вместо Джиоева назначен Владислав Палагин.
Напомним, около недели назад бывший заместитель министра спорта Московской области Николай Оленев стал генеральным директором «Химок».
«Химки» набрали восемь очков в 10 матчах РПЛ и занимают 13-е место в турнирной таблице.
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