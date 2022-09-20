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Заместитель министра спорта Московской области Оленев стал генеральным директором «Химок»

Заместитель министра спорта Московской области Оленев стал генеральным директором «Химок»
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Бывший заместитель министра спорта Московской области Николай Оленев стал генеральным директором «Химок». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сам функционер прокомментировал назначение на новый пост.

«Первоочередной целью является разработка долгосрочной стратегии развития клуба. Но начнём мы с главной текущей задачи: вдохнуть новую жизнь на трибуны. Нам предстоит полностью обновить формат взаимодействия с болельщиками, расширять аудиторию, искать новые направления. Мы должны популяризировать футбол как неотъемлемую часть жизни нашего города Химки, а домашний стадион – как место встречи хороших и добрых друзей», – цитирует Оленева пресс-служба подмосковного клуба.

Оленев занимал пост заместителя министра спорта Московской области, когда ведомством руководил Роман Терюшков (в 2014—2021 гг.). В данный момент Терюшков входит в наблюдательный совет «Химок».

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