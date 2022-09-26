Карпин — о Сазонове или Сперцяне: хорошие футболисты. Но это два Месси или три Роналду?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футболистах, которые могут выступать за другую национальную команду, нежели за российскую, или вовсе поменять гражданство (в числе таких игроков — Александр Коваленко, Эдуард Сперцян, Саба Сазонов и Арсен Захарян).

«Общался ли с Александром Коваленко о предложении сборной Армении? Нет, это его выбор. Моя позиция, которая, возможно, не совпадает с позицией РФС — никого уговаривать играть за сборную России не нужно.

Можем ли из-за этого потерять пласт игроков вроде Сазонова или Сперцяна? Да, они хорошие футболисты. Но это два Месси или три Роналду? Есть другие качественные игроки, которые будут в сборной. Из-за одного игрока сборная России не будет на первом или на последнем месте.

Говорил ли с Захаряном о смене гражданства? Нет, не общался. Включусь ли я в общение, если уровень таланта игрока будет достоин этого? Если надо будет — посмотрим. Еще раз повторю: какой бы талантливый игрок ни был, но если он не хочет играть — надо уговаривать? Если человек в раздумьях — пусть думает. Представим, что его уговорил сегодня, а послезавтра не вызываю, что может быть. Не нравится его нынешнее состояние. Что тогда, что он скажет или подумает? Обидится? Мне это зачем?", — сказал Карпин в интервью «РБ Спорт».