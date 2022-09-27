Икарди опубликовал переписку со своей бывшей женой Вандой Нарой, обвинив её в токсичности

29-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди, выступающий ныне за турецкий «Галатасарай» на правах аренды, опубликовал переписку со своей бывшей женой – моделью Вандой Нарой, в которых продемонстрировал, что она продолжает писать ему несмотря на завершение их отношений. Об этом сообщает Marca.

С помощью историй в одной из социальных сетей футболист опубликовал личные разговоры со своей бывшей возлюбленной через WhatsApp. В разговорах можно прочитать, как Ванда Нара спрашивает Икарди о таких вещах, как, где он находится или одинок ли он, почему он выбирает разгульный образ, вместо воспитания ребёнка, на что футболист отвечает, обвиняя её в «токсичности» и желании управлять его жизнью. В последнем снимке он показал, что ему поступает звонок от Нары – этот скриншот он подписал, как: «Я люблю тебя, Токси». Спустя некоторое время Мауро удалил всё опубликованное.

Напомним, «Галатасарай» объявил об аренде Икарди 9 сентября этого года, у турецкого клуба имеется опция выкупа футболиста. Отметим, что Мауро ещё не дебютировал за свою новую команду.