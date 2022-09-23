«Очень больно, но лучше узнайте это от меня». Ванда Нара объявила о расставании с Икарди
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Ванда Нара, жена и одновременно агент нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, сообщила о расставании с футболистом.
«Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая разоблачение и спекуляции в СМИ, будет предпочтительнее, если все узнают это от меня. Больше мне декларировать по этой теме нечего, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании. Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей», – такой текст опубликовала Ванда в социальных сетях.
Ранее уже неоднократно появлялась информация о том, что Нара и Икарди расходятся из-за измен футболиста. Однако позже страсти утихли, и пара, воспитывающая дочерей, сохранила отношения в прежнем виде. В межсезонье Ванда организовала трансфер аргентинца в «Галатасарай».
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